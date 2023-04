Com a final marcada, BBB23 acelera programação

A rede Globo comunicou nesta terça-feira (3), que o BBB 23 entrará em modo acelerado e a final já está marcada para o dia 25 de abril .

A novidade destra edição ficou por conta do prêmio que já está em R$ 2.170.00 e pode aumentar ainda mais.

Para as próximas semanas, três eliminações e três provas do líder devem agitar a casa mais vigiada do país. Só nesta edição duas expulsões aconteceram e uma desistência também foi registrada ao longo dos últimos meses de programa.

