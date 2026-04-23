Detran deve suspender atendimento presencial para manutenção no prédio em Nova Andradina

Agência ficará fechada por 10 dias úteis a partir de 27 de abril

O Detran-MS informou que vai suspender temporariamente o atendimento presencial na agência de Nova Andradina para a realização de obras de manutenção no prédio da unidade.

A interrupção está prevista para ocorrer entre os dias 27 de abril e 11 de maio, totalizando 10 dias úteis sem atendimento no local.

Durante esse período, a orientação é que os usuários procurem a agência mais próxima, localizada em Batayporã, a cerca de 10 quilômetros de distância.

O órgão também reforça que parte dos serviços pode ser acessada de forma online, por meio do portal oficial, do aplicativo Meu Detran MS e da atendente virtual Glória, disponível via WhatsApp pelo número (67) 3368-0500.

Segundo o Detran-MS, a suspensão é necessária para a execução de melhorias na estrutura física do espaço.

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