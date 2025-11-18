MS se prepara para iniciar vacinação contra bronquiolite em gestantes no SUS

Mato Grosso do Sul já estruturou toda a rede de saúde para iniciar a vacinação contra o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) em gestantes com 28 semanas ou mais de gravidez. O imunizante será oferecido pelo SUS e deve chegar aos estados ainda neste mês. Ao todo, 1,8 milhão de doses serão distribuídas nacionalmente.

O VSR é responsável por cerca de 60% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos e é o principal causador de bronquiolite, doença que pode exigir internação, oxigênio e, nos casos mais graves, suporte respiratório.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) já capacitou equipes, definiu fluxos com os municípios e organizou as UBS para iniciar a aplicação assim que o Ministério da Saúde liberar as doses. Ainda não há confirmação do número exato que MS receberá, mas a meta é vacinar 100% das gestantes dentro do público-alvo.

“A rede está preparada, com fluxos definidos e equipes treinadas. Estamos prontos para que cada gestante receba a dose no momento correto”, afirmou a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone.

Rede pronta e capacitada

Em uma web-reunião realizada com coordenadores municipais de imunização, a SES apresentou as diretrizes do informe técnico, garantindo que a campanha siga um padrão único em todo o Estado. Foram repassadas orientações sobre:

atendimento e triagem das gestantes

verificação da idade gestacional (mínimo de 28 semanas)

organização das salas de vacinação

registro das doses

priorização no pré-natal

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, MS está pronto para começar imediatamente após a chegada dos lotes.

“Revisamos os protocolos, treinamos as equipes e estruturamos a estratégia de aplicação. A vacinação de gestantes vai ser decisiva para reduzir internações e complicações por bronquiolite nos primeiros meses de vida”, destacou.

Por que a vacina é importante?

Ao ser aplicada ainda na gestação, a vacina permite que os anticorpos cheguem ao bebê pela placenta, protegendo desde o nascimento, fase em que ainda não há outra forma de imunização direta contra o VSR.

A estratégia reduz não apenas o risco de agravamento da doença em bebês, mas também o impacto nas emergências pediátricas durante o pico sazonal de infecções respiratórias.

A recomendação é que a dose seja aplicada a partir da 28ª semana, período em que a transferência de anticorpos é mais eficiente e garante proteção até o parto.

*Com informações do Governo de MS

