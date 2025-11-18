Carga de óculos estrangeiros é apreendido em ônibus em Nova Andradina

Durante uma fiscalização de rotina na madrugada desta terça-feira (18), equipes do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) interceptaram um ônibus interestadual que trafegava pela rodovia em Nova Andradina, cidade 298 quilômetros de Campo Grande. A vistoria, realizada em frente à Base Operacional, revelou uma carga irregular escondida no bagageiro do veículo.

Ao revistar o compartimento inferior, os policiais encontraram várias caixas ocultadas sob uma manta. Dentro delas, havia grande quantidade de óculos de origem estrangeira. Questionado sobre a documentação fiscal da mercadoria, o responsável apresentou duas notas de despacho. No entanto, os documentos não condiziam com o conteúdo transportado: tanto a quantidade quanto a descrição dos produtos divergiam completamente do material apreendido.

Com a confirmação de que se tratava de itens importados sem comprovação legal, a equipe entrou em contato com a Polícia Federal de Dourados, que determinou o envio da carga à Receita Federal. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais.

