Dois menores são apreendidos após furtarem motocicleta e esconderem veículo em matagal em Três Lagoas

Jovens de 16 anos confessaram o crime; moto havia sido furtada horas antes no mesmo bairro

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos na noite desta segunda-feira no Jardim Vila Verde, em Três Lagoas, após confessarem o furto de uma motocicleta poucas horas depois do crime. A dupla foi localizada por uma equipe do Getam enquanto caminhava pela rua, após denúncias que apontavam suspeitos circulando em uma moto preta cometendo infrações de trânsito no bairro.

Ao abordarem os jovens, os policiais perceberam que ambos estavam com as roupas impregnadas pelo cheiro forte de gasolina. Questionados, os adolescentes admitiram ter furtado a motocicleta e indicaram o local onde haviam escondido o veículo. A moto, que tinha as mesmas características da denunciada e havia sido levada no mesmo bairro, foi encontrada pouco depois.

Após a apreensão, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia, junto com a motocicleta recuperada. O caso será apurado pela Polícia Civil.

