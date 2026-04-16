MS registra 3,2 mil casos prováveis de dengue e mantém cenário sem mortes em 2026

Boletim aponta baixa incidência recente em municípios e mais de 223 mil doses de vacina aplicadas no Estado

Mato Grosso do Sul contabiliza 3.266 casos prováveis de Dengue em 2026, sendo 469 já confirmados, conforme boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Estado de Saúde.

Até o momento, não há registro de mortes pela doença no Estado, nem óbitos em investigação, segundo os dados atualizados até a Semana Epidemiológica 14.

Apesar do volume de notificações ao longo do ano, o boletim indica um cenário mais controlado nas últimas semanas em parte do estado. Nos últimos 14 dias, os municípios de Santa Rita do Pardo, Paraíso das Águas, Corumbá, Caarapó, Miranda, Jardim e Aquidauana registraram baixa incidência de casos confirmados.

Em relação à vacinação, o estado já aplicou 223.322 doses do imunizante contra a dengue na população-alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

O esquema vacinal é composto por duas aplicações, com intervalo de três meses entre elas. A vacinação é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença entre pessoas de 6 a 16 anos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram