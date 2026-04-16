FAC arrecada mais de 11 toneladas de alimentos na primeira quinzena de abril

Foto: Divulgação
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O FAC  (Fundo de Apoio à Comunidade) arrecadou cerca de 11,3 toneladas de alimentos durante os primeiros 15 dias de abril, que foram destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O destaque da mobilização foi o show da banda Guns N’ Roses, responsável por metade de todo o volume arrecadado. O evento reuniu milhares de pessoas e mostrou o potencial de grandes espetáculos para impulsionar ações solidárias.

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As demais doações vieram de empresas, instituições e moradores, que aderiram à campanha ao longo do período.

Entre os itens arrecadados estão alimentos básicos como arroz, feijão, açúcar e farinha, que já estão sendo organizados para distribuição pelos programas do FAC.

A ação reforça a importância da mobilização coletiva e da parceria entre poder público, iniciativa privada e população na geração de resultados concretos para quem mais precisa.

#ParaTodosVem: A imagem em destaque mostra a arrecadação de alimento feito no dia do show da banda internacional Guns N’ Roses

 

 

 

 

Por Prefeitura de Campo Grande

 

 

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