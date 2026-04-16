PRF apreende 75 celulares de origem estrangeira durante fiscalização em Bataguassu

Nesta ultima quarta-feira (16), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 75 celulares, em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, durante fiscalizações na BR-267, os policiais abordaram um VW/Polo. Os ocupantes do veículo disseram que voltavam de Ponta Porã após realizarem compras de mercadorias estrangeiras.

Em checagem, os policiais descobriram um compartimento oculto preparado no porta-malas do veículo, dentro, estavam escondidos os celulares. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.