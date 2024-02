MS regista primeiro caso de Zika em 2024, em Sete Quedas

Mato Grosso do Sul registrou seu primeiro caso de Zika em 2024, no município de Sete Quedas, a 515 quilômetros de Campo Grande. Os dados são referentes a semana epidemiológica 5, conforme boletim divulgado ontem (20) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Ainda segundo o boletim epidemiológico, o estado ainda registrou 10 casos prováveis da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue. Os municípios de Anaurilândia, Jardim e Sete quedas lideram o ranking de incidência de casos prováveis no estado, entretanto, os números ainda seguem em baixa

Chikungunya

A chikungunya, doença causada pelo vírus CHIKV, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti nos ambientes urbanos, registrou 610 casos prováveis e 35 casos confirmados, conforme o boletim da semana epidemiológica 7, com dados coletados até o dia 17 de fevereiro.

Sete Quedas lidera o ranking de municípios com maior incidência de casos prováveis, em 2024, com 66 registros, o que indica alta incidência, ou seja, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem Costa Rica e Paranhos.

O município também registrou o maior número de casos confirmados, com 17 pacientes. Em seguida aparece Chapadão do Sul, com cinco casos, Dourados, Nova Alvorada do Sul e Amambai, com 2 e Costa Rica, Rochedo, Sidrolândia, Caracol, Bela Vista, Antônio João e Ponta Porã, com 1 caso confirmado em cada cidade.

Prevenção

Dicas simples podem ajudar na prevenção contra dengue, zika e chikungunya, dentro da sua residência e assim evitar que sua família seja vítima da doença. São atitudes e medidas que aos serem adotadas no seu dia a dia farão a diferença para toda sociedade.

A principal forma de se prevenir é reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti, o responsável por transmitir o vírus. Eliminar o criadouro é fácil e pode ser feito em pouco tempo, adotando ações simples do cotidiano.

Evitar água parada em pneus, latas e garrafas vazias sempre é importante, assim como cuidar as plantas e vasos, potes e outros objetivos que acumulam água. Realizar a limpeza regular da caixa d’água e sempre mantê-la fechada, com tampa adequada. Confira mais dicas:

Verificação e limpeza de calhas;

Eliminar entulhos do quintal;

Limpeza e troca frequente de potes de água de pets;

Cobrir piscinas;

Tampar ralos;

Uso de repelente e inseticidas.