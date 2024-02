TCE-MS integra Fórum pela Paridade das Mulheres

Como um dos integrantes do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participou na manhã desta terça-feira (20), da 1ª assembleia geral de 2024. O encontro, realizado no auditório da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (Semu), reuniu representantes de instituições e organizações comprometidas com o fomento da igualdade de gênero.

A conselheira substituta do TCE-MS, Patrícia Sarmento, foi representada pela jornalista da Diretoria de Comunicação, Olga Cruz, que na reunião destacou o apoio do presidente da Corte de Contas de MS, conselheiro Jerson Domingos, ao Fórum e a relevância do engajamento das instituições em benefício da paridade nos espaços públicos e privados de poder.

A coordenadora do Fórum e subsecretária da Semu, Carla Stephanini, destacou a importância da primeira reunião do ano para o alinhamento com as instituições integrantes referente a realização do 2º Congresso Nacional Mulheres pela Paridade, com data marcada para os dias 27 e 28 de junho.

“Hoje tivemos a nossa primeira reunião anual do Fórum pela Paridade e já estamos dando andamento para a realização do nosso 2º Congresso Nacional. Estamos caminhando no sentido das visitas às instituições, na busca de apoio, e a receptividade tem sido muito grande, demonstrando que o tema é necessário e urgente para ser discutido com toda a sociedade brasileira e, principalmente, para o engajamento das mulheres, que cada vez mais estão fortalecidas em diversos grupos organizados”, pontuou a coordenadora do Fórum.

Para Carla Stephanini, é importante a participação das instituições e organizações para o fomento da equidade. “Todas as instituições que compõem o foro têm sido participativas ao longo desses anos, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado que, desde o primeiro Congresso Nacional realizado ano passado, tem trazido grandes contribuições, grande relevo para o debate, sendo decisivo para a construção do nosso segundo Congresso Nacional”, conclui.

Participaram também da reunião, a 1ª vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado (ANAPE), Fabíola Marquetti; as representantes da Associação dos Defensores Públicos de MS, a representante da Associação dos Defensores Públicos de MS, Olga de Marco e Graziele Carra Dias; do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Iacita Azamor Pionte; da Procuradoria-Geral do Estado, Jordana Pereira Lopes Goulart; Larissa Marques Brandão (OAB-MS), e Kátia Simone Maia de Souza (TRE-MS).

O Fórum

O Fórum Permanente Pela Paridade Institucional e Política das Mulheres foi constituído coletivamente, com a participação de representantes de instituições públicas, associações e organizações não-governamentais, como a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, o TCE-MS e outras instituições empenhadas na promoção da igualdade de gênero.

Leia mais: Desemprego de mulheres e negros termina 2023 acima da média nacional

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram