Mato Grosso do Sul confirma a primeira morte por dengue

Mato Grosso do Sul confirmou nesta terça-feira (20), a primeira morte em decorrência de complicações pela dengue. Segundo informações obtidas pelo Jornal O Estado, a vítima trata-se de um bebê de apenas um mês de vida residente na cidade de Maracaju. A morte foi constatada no dia 1º de fevereiro. Conforme noticiado anteriormente, pelo menos dois casos seguem sendo investigados em Campo Grande.

Conforme o Boletim epidemiológico divulgado hoje (20), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), até o momento, Mato Grosso do Sul registrou 1.041 casos confirmados e 3.207 casos prováveis. Na comparação com os anos anteriores, já é possível observar que os números são maiores que os 2.356 casos confirmados em todo o ano de 2017.

Quando se comparam os registros de óbitos em decorrência de complicações pela doença, o número é ainda menor comparado aos 42 casos de 2023. Contudo, a tendência de novos casos positivos indica que é preciso redobrar a atenção.

Na comparação entre os municípios do Estado, Campo Grande lidera o total de casos confirmados com 197 ocorrências, seguida por Chapadão do Sul com outros 162 casos, assim como, Costa Rica com outros 122 registros e Dourados com 61 casos confirmados neste ano.

Enquanto isso, os casos de dengue não param de subir, e um dos maiores vilões são os terrenos sujos, só em janeiro a prefeitura de Campo Grande notificou 770 proprietários de terrenos abandonados.

Conforme a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), a multa neste caso varia entre R$ 3.091,50 e 12.366,00. O telefone para denúncias é o 3314-9955.

Por Michelly Perez

