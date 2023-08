MS já tem 172 escolas no modelo de ensino integral distribuídas em 72 dos 79 municípios

Intenção do Estado é ampliar em até 100% a oferta do número de vagas na modalidade, até 2024

Com mais de 59% das escolas estaduais em tempo integral, Mato Grosso do Sul já está à frente da meta nacional de ampliação desse modelo de ensino pelo governo federal. A meta do PNE (Plano Nacional de Educação), lançado em 2014, por meio da lei n° 13.005, é que até 2024 o ensino integral seja ofertado em 50% das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica. Mas, no Estado, das 348 escolas estaduais 172 já trabalham com o ensino integral.

A REE (Rede Estadual de Ensino) é composta por 348 unidades escolares, sendo que 172 trabalham com a oferta de ensino integral, ou seja, mais que 59% das unidades. Além disso, este modelo está presente em 72 dos 79 municípios do Estado, o que representa, em números, 190 mil estudantes atendidos, e 17% dos estudantes estão matriculados em “tempo integral”.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher, diminuir os índices de evasão escolar e ampliar o acesso ao ensino integral são prioridades.

“Essa é uma missão que assumimos desde o começo, reforçar ainda mais as ações de combate à evasão e abandono escolar e continuar ampliando as escolas de tempo integral. Nossa expectativa é chegar em mais 40 escolas de tempo integral e, se tudo der certo, universalizar a oferta de tempo integral em 2024. Todo município sul-mato-grossense vai ter uma escola estadual oferecendo uma turma em tempo integral”, afirmou o secretário. Conforme levantamento do O Estado, com dados da SES/ MS, com apenas uma escola de tempo integral, estão os municípios de: Água Clara, Alcinópolis, Angélica, Aparecida do Taboado, Batayporã, Aral Moreira, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Douradina, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Eldorado, Jaraguari, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Com duas escolas estão os municípios de Anaurilândia, Antônio João, Bandeirantes, Bela Vista, Cassilândia, Chapadão do Sul, Dois Irmãos do Buriti, Rio Brilhante, Sete Quedas, Ivinhema, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Mundo Novo e com três escolas integrais, as cidades de Fátima do Sul, Nioaque, Paranaíba e Ponta Porã. A Capital possui o maior número de escolas de tempo integral, sendo 41 unidades. Com mais de três escolas de tempo integral, estão os municípios de Amambai (4), Anastácio (4), Aquidauna (6), Camapuã (3), Corumbá (7), Dourados (9), Naviraí (4), Nova Andradina (4) e Três Lagoas (5).

A expansão e universalização das escolas em tempo integral é um dos pilares do plano de governo de Eduardo Riedel. “Assim estabelecemos nossos compromissos. Dentre eles, o de ampliar escolas em tempo integral, fazer a inclusão digital e valorizar os profissionais”, pontuou o governador.

O governo estadual não tem a pretensão de transformar todas as escolas de “ensino integral”, já que existem alunos que precisam do período parcial.

Por – Suelen Morales

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.