Charlles Poveda, advogado e procurador-geral de Itaporã, é pré-candidato à Prefeitura

O cenário político do município de Itaporã está se preparando para uma reviravolta, com a entrada em cena de Charlles Poveda, renomado advogado e procurador-geral da cidade, como pré-candidato pelo PSDB nas eleições municipais de 2024. Atuante no setor jurídico há mais de duas décadas, Poveda traz consigo uma vasta experiência em assessoria jurídica em campanhas eleitorais, tendo participado, desde o ano 2000, de todas as corridas do município que contaram com candidatos à cabeça de chapa.

Em entrevista ao jornal O Estado, Charlles Poveda expressou seu entusiasmo ao ingressar ativamente no cenário eleitoral, marcando sua primeira incursão como candidato. Ele ressaltou que seu nome foi sugerido por líderes locais e que o incentivo dessas figuras influentes da comunidade foi um fator crucial em sua decisão. “Fui procurado por vários grupos da cidade, que se reuniram e colocaram o meu nome como alternativa. Depois, eles vieram me procurar e dessa forma decidi disponibilizar o meu nome ao PSDB.”

O advogado destaca que sua motivação é a possibilidade de contribuir ainda mais para o progresso de Itaporã, por meio da implementação de políticas públicas bem-sucedidas. Com a experiência como procurador-geral, junto com o atual prefeito, Marcos Pacco, Poveda acredita que possui credibilidade para assumir um papel de liderança na gestão pública.

Poveda expressou sua visão para o futuro de Itaporã, enfatizando a importância de preparar a cidade para a Rota Bioceânica, com a localização estratégica do município. (Rayani Santa Cruz)

Por – Rayani Santa Cruz

