Programa busca ampliar debate sobre Direitos da Primeira Infância

O evento de abertura do projeto Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância aconteceu na manhã de ontem (4) e recebeu diversas autoridades que se comprometeram a contribuir com a causa. A iniciativa é do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), mas, de acordo com o conselheiro presidente do TCE-MS, Jerson Domingos, o projeto é de todos os cidadãos e de responsabilidade, principalmente, das autoridades que representam essa população, de prefeitos, governador e de secretários.

Jerson Domingos, citou que a responsabilidade por essas crianças, que são o futuro do país, é de toda a sociedade e cobrou, de todos os presentes, a parceria para que o projeto seja um sucesso e chegue realmente a quem necessita. No pré-lançamento, que ocorreu no último dia 28 de julho, ele afirmou que a iniciativa se concretizou ainda mais ao passar por um momento pessoal e refletir que nem todas as crianças possuem a mesma oportunidade e que isso não deve ser assim.

“É triste ver que crianças da mesma idade não têm acesso a mesma qualidade de ensino, a mesma qualidade de vida e isso é, sim, responsabilidade nossa, do governo, dos prefeitos, Ministério Público, não é um projeto meu, nem do TCE, é um projeto de todos nós, para todas as crianças, para salvar a primeira infância e deixar para o mundo pessoas boas para o futuro”, afirmou.

Representando todos os prefeitos, o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Couto de Souza Junior, se comprometeu a ajudar a colocar todos os 79 municípios dentro desse programa, para que ele tenha maior efetividade e todos possam ter acesso às políticas públicas que devem ser criadas para atender as demandas necessárias.

Para Riedel, se trata de uma causa transformadora para o futuro e para nossas crianças. Ele reafirmou o compromisso de atender, via investimentos, o programa que só tende a trazer ótimos frutos no futuro. “O problema não é a falta de recurso. Com o posicionamento do Executivo, nós vamos disponibilizar, junto aos municípios, para buscar soluções para todas as cidades do Estado, pois se tivermos a capacidade para unir esforços para enfrentar isso, nós podemos transformar não só Mato Grosso do Sul, mas todo o país”, disse.

Já o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, comentou que a secretaria está muito feliz e que esse fomento vai facilitar a organização, a preocupação em atender os direitos da criança. “A gente olha aqui e observa uma preocupação geral, da saúde, da educação, da assistência social, entendendo essa realidade de que os nossos alunos, nossas crianças, hoje, serão o futuro do país. Então, esse investimento financeiro vai facilitar muito para os municípios, pois nós não observamos aqui cores de uniforme, observamos uma criança que precisa ter garantidos os direitos dela”.

Na primeira palestra do dia: “Primeira Infância, uma Pauta Prioritária”, ministrada pela chefe da Diretoria de Comunicação Institucional do TCE-MS, Alexsandra de Oliveira, foram abordados assuntos como a criação de políticas públicas não só destinadas a crianças de 0 a 6 anos, mas também às mães que precisam tempo disponível para se dedicar a essas crianças.

“O desenvolvimento da criança se inicia no ventre da mãe, então é importante ter esse cuidado, também, quando se está gestando. Quando o bebê nasce, ele precisa da mãe para tudo e, muitas vezes, essa mãe não tem essa disponibilidade para estar ali, para dar o alimento materno”, destacou Alexsandra.

