Homem é preso suspeito de esfaquear companheira em Dourados

Um homem de 54 anos foi preso na manhã desta terça-feira (14), em Dourados, após ser acusado de esfaquear a companheira, de 38 anos. O caso aconteceu por volta das 5h50 e será investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a uma unidade de saúde, onde precisou levar pontos no braço esquerdo e passar por exames.

De acordo com o relato da mulher, a agressão ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes, na presença de uma terceira pessoa. Durante o desentendimento, o suspeito teria utilizado uma faca e também tentado atingi-la com um martelo.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir do local e pedir ajuda. Ela apresentava hematomas, manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito e solicitou medidas protetivas.

O homem foi localizado na residência do casal, onde havia sinais de desordem, com objetos espalhados e vidros quebrados. Ele foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, sendo necessário o uso de algemas.

O suspeito nega as acusações e afirmou que a mulher teria se envolvido em uma briga em outro local, tentando responsabilizá-lo pelo ocorrido.

O caso segue sob investigação.