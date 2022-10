MS define segundo turno para governador entre Contar e Riedel

Com 100% das urnas apuradas, neste domingo (2), Capitão Contar (PRTB) recebeu 26,72% dos votos válidos para governador de Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel (PSDB), foi o segundo mais votado, com 25,17% dos votos válidos.

Portanto, haverá 2º na escolha do governador de Mato Grosso do Sul no próximo dia 30 de outubro. André Puccinelli (MDB) aparece logo em seguida com 17,18%, enquanto Rose Modesto (União) vem logo atrás com 12,42% dos votos no Estado.

Após ter passado para a etapa do segundo turno, Contar disse ter feito algo histórico por MS. “Chegamos no próximo turno contra a máquina do poder público. Todos viram que não foi fácil enfrentar candidato ao governo com estrutura de governo, ex-prefeito com estrutura de prefeitura.”

“Melhor, chegamos em primeiro lugar graças a Deus, a minha pátria, a minha família e vocês, eleitores. A sensação é realmente ela é maravilhosa. Todos aqui viram, sentiram e fizeram parte dessa construção”, completa.

Contar foi destaque nacional na última sexta-feira (30), oportunidade em que foi mencionado por Bolsonaro (PL) como o candidato dele de MS. “Quando os bons se unem, o mau não tem vez! O seu apoio à minha candidatura ao governo trouxe luz e esperança para o Mato Grosso do Sul, conte sempre comigo. Sigamos na luta nosso povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil”, agradeceu Capitão Contar.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba