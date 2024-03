São Paulo se salva com pênalti no fim e avança às quartas do Paulistão

O São Paulo esteve a segundos de ser eliminado na primeira fase do Paulistão. Um pênalti convertido por Lucas no final, no entanto, garantiu a vitória sobre o Ituano por 3 a 2, neste domingo (10), e a vaga nas quartas de final.

Ferreira, Luciano e Lucas (de pênalti) marcaram para o São Paulo. Zé Carlos fez os dois gols do Ituano.

O São Paulo se classificou na primeira posição do grupo D e enfrentará o Novorizontino nas quartas de final. As duas equipes terminaram empatadas com 22 pontos, mas o São Paulo teve saldo melhor.

O Ituano somou apenas seis pontos e foi rebaixado para a Série A2. O Santo André, que venceu a Ponte Preta, também caiu.

Como foi o jogo

Os dois times protagonizaram um primeiro tempo movimentado, mesmo diante de um gramado encharcado em Itu. As fortes chuvas antes da partida não impediram que ambas as equipes buscassem o gol, embora apresentassem dificuldades para construir as jogadas.

Gols saíram de repente e geraram alterações na tabela. Aos 18 minutos da primeira etapa, Ferreira abriu o placar para o Tricolor Paulista, mas Zé Carlos empatou aos 26 — neste momento, os tricolores estavam fora da próxima fase em decorrência dos outros resultados. O alívio veio somente aos 34, quando Luciano recolocou os visitantes na frente.

O São Paulo levou gol no final, mas garantiu a vitória com pênalti nos acréscimos. O time comandado por Thiago Carpini trabalhou mais a bola no campo do Ituano, mas não pressionou muito e acabou levando um gol de Zé Carlos, aos 44 minutos. Aos 52, Lucas converteu pênalti sofrido por Juan -após Raphael Claus consultar o VAR- e garantiu o São Paulo no mata-mata.

Com informações da Folhapress