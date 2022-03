MS-345: Nova ponte sobre rio Mimoso encurtará 70 km a viagem entre Campo Grande e Bonito

A fundação de uma nova ponte sobre o rio Mimoso, na região de Bonito, município distante 245 quilômetros da Capital, ajudará a encurtar em pouco mais de 70 quilômetros a viagem no trajeto entre Campo Grande e o Santuário do Ecoturismo brasileiro. Parte das obras de pavimentação da MS-345, o “pacotão” de investimentos foi orçado em R$ 140 milhões.

Autoridades foram até o local fazer uma vistoria neste último fim de semana. Entre os presentes, estavam o deputado estadual Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de MS, e o titular da Seinfra (Secretaria de Estado de Habitação e Infraestrutura-Geral), Eduardo Riedel. Juntos, os políticos conversaram e publicaram vídeo ao lado do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Corrêa (@deputadopaulocorrea)

As obras da MS-345 farão uma nova passagem turística à região sul-mato-grossense. Além de diminuir a distância de viagem, o investimento retira o fluxo de carros que transitam por Sidrolândia, interligando vários municípios da região pantaneira.

Na ocasião da visita, Riedel garantiu que a implantação de um anel viário de Bonito – reivindicação antiga das lideranças política e da população – sairá do papel. O prefeito municipal Josmail Rodrigues também se comprometeu com a promessa, assinando um termo em conjunto com o secretário.

A Estrada do 21, como também é conhecida a MS-345, ganhou uma licitação de 15,7 km de pavimentação – entre o trevo de entrada à Gruta do Lago Azul e o entroncamento com a MS-339 (Baia das Garças).

Ao todo, serão 22,7 km de asfalto e outros 9,7 km da Rodovia do Turismo (do Córrego Mateus ao antigo balneário Ilha do Padre).

Ainda, construção de ponte e de reservatórios de água pluvial, além da recuperação do revestimento primário de estradas vicinais na região.