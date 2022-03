Presidente lança pedra fundamental de unidade de obra social

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje (16) da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Unidade de Ressonância Magnética do Hospital Santo Antônio, integrante da instituição filantrópica das OSID (Obras Sociais Irmã Dulce), em Salvador.

Durante a solenidade, Bolsonaro descerrou a placa alusiva ao lançamento da pedra fundamental da nova unidade e realizou a entrega simbólica de um aparelho de ressonância magnética, adquirido com recursos do governo federal. “Me sinto confortável e tranquilo de poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais da Irmã Dulce”, disse Bolsonaro.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a nova obra é um investimento no “povo da Bahia” e vai contribuir para a melhoria na qualidade da saúde da população do estado. Ele disse ainda que a nova unidade recebeu recursos na ordem de R$ 9 milhões e que serão usados para adquirir equipamentos de tomografia computadorizada, raios X e ressonância magnética, entre outros.

As Obras Sociais da Irmã Dulce tiveram início em 1959, fruto das ações de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. O hospital realiza, por ano, cerca de 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais, 12 mil cirurgias e 18 mil internações em 954 leitos hospitalares para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas.