Em “pré-campanha” no interior, Riedel confere andamento de obras da MS-278

De viagem pelo interior do Estado ainda enquanto titular da Seinfra (Secretaria de Estado de Habitação e Infraestrutura-Geral), o secretário Eduardo Riedel passou pela região de Fátima do Sul a fim de fiscalizar a continuidade das obras de pavimentação da MS-278. A “promessa” é de que a rodovia estadual dê mais importância ao eixo sul do Estado.

Ao custo de R$ 44,3 milhões pelo Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS), o investimento do anel viário de mais de 100 quilômetros de asfalto beneficiará também os municípios de Caarapó, Cristalina, Nova América, Café Porã, Laguna Caarapó e a cidade fronteiriça de Ponta Porã, integrando assim a rota de uma região já rica e bastante atuante no agronegócio estadual.

Na ocasião, Riedel gravou um vídeo ao lado do “casal” de Fátima do Sul, a prefeita Ilda Machado (PSD) e seu marido, o deputado estadual Londres Machado (sem partido). Também estiveram presentes os parlamentares Zé Teixeira e Barbosinha (DEM) na comitiva do Governo do Estado.

Confira:

“Quem sabe das prioridades de Fátima do Sul são os próprio representantes da cidade. Assim, fazemos um governo municipalista que tem capacidade de entregar investimentos em todo o MS”, afirmou Riedel.

Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), “estamos interiorizando desenvolvimento e abrindo uma alça de integração regional”.