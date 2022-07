MPF adia lançamento do whatsapp no país

Pensando na proteção democrática do país o MPF (Ministério Público Federal), anunciou nesta sexta-feira (29), que pediu ao whatsapp o adiamento de uma nova plataforma chamada de “comunidades” que seria lançado em breve no país.

O whatsapp lançaria esta nova ferramenta que possibilita que membros de grupos estivessem na mesma plataforma de determinados assuntos formando uma grande comunidade, mas com medo dos impactos negativos que poderia acontecer no país diante das próximas eleições, o MPF pediu o adiamento para ser lançado em 2023.

A instituição divulgou uma nota afirmando que ” especialmente neste momento, “fake news sobre o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar em risco a estabilidade democrática do país”. MPF.

Na atualização, os administradores serão responsáveis por criar e gerenciar as Comunidades do WhatsApp, escolhendo quais grupos farão parte delas, criando grupos ou adicionando grupos existentes.

Outra novidade é que os admins dos grupos poderão apagar mensagens ou arquivos de mídia abusivos ou inadequados para todos os membros do grupo — o que não é permitido na versão atual. E o administrador do grupo uma única vez poderá emitir uma msn para milhares de seguidores do grupo vo que facilitaria segundo o MPF a propagação de fake news.