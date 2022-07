Pool de veículos de imprensa realizarão debate presidencial

As emissoras CNN Brasil e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República, que acontecerá no dia 24 de setembro, nos estúdios do SBT em São Paulo.

O modelo de pool de veículos de comunicação para debates entre candidatos é comum nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e no Brasil também há precedente: na eleição presidencial de 1989, por exemplo (a primeira desde o fim da ditadura, em 1985), houve dois debates no segundo turno, realizados por um pool formado por Rede Globo, SBT, Rede Manchete e Rede Bandeirantes.

Informações: CNN BRASIL