Movimentação de visitantes foi de 82,9% em M

Atraídos pela festa, turistas estrangeiros gastaram R$ 3,4 bilhões no Brasil

Os números apresentaram um cenário positivo para o turismo de Mato Grosso do Sul, no mês do carnaval, de acordo com o diretor-presidente da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling as cidades do estado registraram 82,9% de taxa de ocupação, volume positivo frente a 2023 quando a movimentação ficou em 77,9%. Rio Verde de MT e Bonito registraram índice de ocupação de 100% e 85%, respectivamente.

“Os números foram bem positivos como mostram o aumento do fluxo e taxa de ocupação. Os destinos do período, comparado ao começo do período do ano passado, aponta uma crescente constante desde 2021 e todos os anos batendo recorde de visitação é sempre uma época bastante fluxo e que tem aumentado nos últimos anos. Especialmente para cidades que não tinham tanto carnaval, que não tinham tanta divulgação e agora a gente vem fazendo esse trabalho. A gente fica feliz de poder manter um número alto e claro que isso é injeção de dinheiro na economia desses municípios que é tão importante”, comemora Wendling.

Turistas internacionais deixaram no Brasil, no mês de fevereiro de 2024, US$ 673 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões na cotação do dia. O valor divulgado pelo Banco Central é o mais alto da série histórica para o período até agora. Em relação a fevereiro de 2023, quando os gastos dos visitantes estrangeiros foram de US$ 530 milhões, o crescimento foi de 26,9%.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou os resultados no setor de turismo nesse início de ano no Brasil. “Esse resultado consolida uma tendência de crescimento que começou no ano passado. Em janeiro batemos recorde histórico e agora em fevereiro, não só batemos o recorde, como aumentamos significativamente a diferença do melhor resultado até então. O turismo gera emprego e renda lá na ponta, nos municípios, e é um setor majoritariamente de pequenas empresas. Isso representa mais desenvolvimento para as famílias e mais dinheiro circulando na economia”, reforça.

No acumulado dos dois primeiros meses, que somam o verão brasileiro e o Carnaval, a entrada de divisas estrangeiras foi de US$ 1,47 bilhão, crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2023, quando o valor foi de US$ 1,13 bi. No total, foram US$ 340 milhões a mais, sendo o melhor bimestre do setor do turismo da série histórica.

“São excelentes resultados, já nos primeiros dois meses deste ano, dando largada para um 2024 com uma atividade turística forte e que contribuirá, ainda mais, com a economia brasileira e com a geração de renda e de empregos. Lançamos também o PATI, com incentivos para quem ampliar voos para o Brasil e vamos continuar investindo nas feiras e eventos internacionais, ampliando a visibilidade dos atrativos brasileiros!”, ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Entrada de turistas

O mês de fevereiro também teve o terceiro maior registro de entradas de turistas internacionais de todos os tempos, conforme divulgado pela Embratur em 22 de março. Foram 833.306 visitantes do exterior no período, um crescimento de 10,2% em comparação a 2023, quando entraram no país 755.842 turistas. E no acumulado dos primeiros dois meses, o registro de entradas de visitantes do exterior ficou em 1,79 milhão.

A soma de janeiro e fevereiro é 3,64% maior que o 1,7 milhão registrado no mesmo período de 2023. A chegada de turistas do Chile e da França foram as que apresentaram o maior crescimento no mês, de 77,7% e 49,1%, respectivamente. Na série histórica, o número de visitantes internacionais em fevereiro de 2024 foi o terceiro maior já registrado, inferior apenas ao do mesmo mês de 2018, 868 mil, e de 2017, 863 mil.

O registro de entradas de turistas é feito pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e Polícia Federal.

Programa Voa Brasil

O programa Voa Brasil, promete impulsionar ainda mais o turismo no país, Uma das promessas é garantir o acesso a passagens aéreas com tarifas mais acessíveis, será lançado nas próximas semanas. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, mais detalhes serão apresentados na data de sua divulgação. A ideia é que sejam oferecidas passagens aéreas a R$ 200 por trecho.

Anunciado desde o ano passado pelo governo federal, o programa estava previsto para ser lançado em janeiro de 2024. Na ocasião, o governo divulgou que os primeiros segmentos beneficiados pelo Voa Brasil serão aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e bolsistas do Prouni (Programa Universidade para Todos).

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que o público-alvo abrangerá cerca de 21 milhões de aposentados e 700 mil alunos do Programa Universidade para Todos (Prouni).

“A gente espera anunciar esse programa com cinco milhões de passagens que serão disponibilizadas pelas companhias aéreas, sem nenhum real do Tesouro”, afirmou o ministro.

Por Suzi Jarde

