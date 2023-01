Ano inicia com calor intenso e pancadas de chuvas isoladas

Novo Ano (1), chegou e as temperaturas no Estado prometem permanecerem altas com possibilidade de pancadas de chuvas devido o forte calor.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro) são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, com destaque para os municípios que ficam na região nordeste.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21°C a 25°C e máximas que podem chegar aos 33°C no Estado. De acordo com o Cemtec, os ventos atuam do quadrante norte em grande parte do Estado, com valores que podem ficar entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir rajadas de vento acima de 60km/h.

Acompanhe o mapa com a previsão para este domingo.