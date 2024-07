Motorista sobrevive a grave acidente entre caminhão e picape em Chapadão do Sul

Na noite de quarta-feira (3), um motorista, que não teve o nome divulgado, sobreviveu a um grave acidente envolvendo uma picape e um caminhão na MS-306, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu no anel viário na saída para Cassilândia, deixando o veículo conduzido pela vítima totalmente destruído.

Segundo informações do portal Chapadense News, a picape colidiu frontalmente com o caminhão. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro ao motorista da picape, que sofreu alguns ferimentos pelo corpo e um corte na cabeça.

Graças ao uso do cinto de segurança, o motorista não sofreu ferimentos mais graves. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade, onde recebeu os devidos cuidados médicos. O impacto da colisão foi tão forte que a picape ficou completamente destruída, com o motor afundado. A frente do caminhão também ficou danificada, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Ainda conforme a publicação do portal Chapadense News, autoridades locais estão trabalhando para determinar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual está coletando depoimentos e analisando evidências no local para entender melhor o que levou à colisão.

