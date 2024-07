Cassems inaugura em Ponta Porã novos leitos de UTI e serviço de hemodinâmica nesta sexta-feira

Serviços fazem parte da ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã, um salto na assistência à saúde prestada aos beneficiários da ‘Princesinha dos Ervais’ e região

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) inaugura, na próxima sexta-feira (5), a partir das 18 horas, a ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã. A unidade hospitalar passa a contar com 10 novos leitos de UTI e serviço de hemodinâmica para tratamento de doenças cardíacas e, com isso, oferece atendimento mais completo aos pacientes da ‘Princesinha dos Ervais’ e região, evitando assim o deslocamento dos beneficiários até Dourados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que, com a ampliação de atendimentos prestados, mais de 8 mil servidores públicos e seus familiares serão beneficiados com as novas instalações e serviços do Hospital Cassems de Ponta Porã, que é de grande importância para municípios vizinhos: Amambai, Antônio João, Aral Moreira e Coronel Sapucaia.

“Nosso objetivo sempre é levar uma melhor assistência à saúde para todos os servidores públicos, regionalizar o atendimento e oferecer o melhor atendimento possível aos nossos beneficiários. Estar o mais próximo da residência de cada servidor é o nosso projeto, é o nosso planejamento”, afirmou Ayache.

Para o diretor de unidades hospitalares da Cassems, Lauro Davi, as instalações modernas e ampliadas prometem transformar significativamente o atendimento hospitalar na região, beneficiando servidores públicos e seus familiares associados à Cassems. “Os novos espaços aprimoram as condições de atendimento e bem-estar aos nossos pacientes”, ressalta.

Segundo o gerente administrativo do Hospital Cassems de Ponta Porã, João Carlos Biffi, as novas estruturas representam um marco para a saúde em Mato Grosso do Sul, considerando que beneficiários do município e região passam a contar com nova sala cirúrgica e um Centro de Diagnóstico, com equipamentos modernos e de tecnologia de ponta.

“A expansão do Hospital é um compromisso da Cassems com a melhoria da qualidade de vida e saúde na região, levando atendimento médico especializado para servidores públicos e seus familiares beneficiários”, afirma.

Novos Serviços

Hemodinâmica – O serviço implantado no Hospital Cassems de Ponta Porã contribui com diagnósticos mais precisos para o tratamento de doenças e, por serem minimamente invasivos, auxiliam na identificação de obstruções de artérias coronárias e problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos. Entre os procedimentos hemodinâmicos oferecidos no Hospital Cassems de Ponta Porã estão o ecocardiograma, estudo eletrofisiológico, arteriografia, angioplastia com stents, cateterismo cardíaco, doppler de carótidas, ablação de arritmias, ablação de tumores, eletrocardiograma, teste ergométrico, endoprótese, holter e Mapa.

Novos Leitos de UTI e RPA – Com a ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã, a unidade passa a contar com 9 salas de repouso pós-anestésico e de observação (com 1 de isolamento).

Ampliação – Com mais de 3.609,60 m² de área construída (a área antiga da unidade hospitalar contava com cerca de 2.868,79 mil metros quadrados), o custo do investimento da obra foi de R$ 10.765,80 por metro quadrado.

Hospital Cassems de Ponta Porã

Inaugurado em 2007, o Hospital Cassems de Ponta Porã conta com 28 leitos, incluindo 4 apartamentos e 12 enfermarias, 1 centro de diagnóstico com equipamentos de Raio-X e tomografia, 2 salas de pronto atendimento, 1 sala de emergência com 2 leitos, 1 sala de procedimento, 1 sala de infusão no setor de oncologia, 7 salas de ambulatório e 1 laboratório. A unidade hospitalar oferece também a linha de cuidados Rede Amo para beneficiários do plano em tratamento oncológico, além do serviço de Litotripsia (utilizada no tratamento de cálculos renais). E serviços de cardiologia, pediatria, urologia, ortopedia, clínica médica, dermatologista, nutricionista, psiquiatra, reumatologista.

Em 2023, o Hospital Cassems de Ponta Porã realizou mais de 35 mil atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência, 1.948 internações e 1.758 cirurgias. Entre janeiro e maio deste ano, já foram realizados, a cada mês, em média, 139 procedimentos cirúrgicos e 184 internações.