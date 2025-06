Motorista de ônibus que causou acidente na BR-262 é indiciado pela Polícia Civil

Colisão matou dois passageiros e deixou uma criança gravemente ferida próximo a Corumbá

O motorista do ônibus que se envolveu no acidente trágico na BR-262, na manhã de domingo (15), foi indiciado pela Polícia Civil de Corumbá nesta segunda-feira (17). A investigação concluiu que ele invadiu a contramão, provocando a colisão frontal com um caminhão que seguia no sentido oposto, nas proximidades do km 673.

O acidente resultou na morte de Marcelino Florentino Filho, de 84 anos, e da médica Andrezza das Neves Felski, de 27. Marcelino viajava com a esposa para conhecer a neta recém-nascida e estava na primeira fileira do ônibus quando foi atingido no peito por uma barra de ferro que se desprendeu no impacto. Andrezza, que voltava de férias ao lado do namorado — um delegado de polícia —, também não resistiu aos ferimentos. Ela era bastante conhecida na cidade, filha de empresários donos de uma tradicional churrascaria.

Uma menina de 6 anos também ficou ferida de forma grave. Ela precisou ser levada de helicóptero até a Santa Casa de Corumbá, onde passou por cirurgia de emergência. Na noite de domingo, foi transferida em UTI aérea para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde dela segue estável, mas inspira cuidados.

Imagens das câmeras internas do ônibus e o depoimento do caminhoneiro foram fundamentais para esclarecer a dinâmica da batida. De acordo com o laudo, o ônibus saiu da pista correta e invadiu a faixa contrária, impossibilitando qualquer manobra de defesa por parte do motorista do caminhão.

O condutor do coletivo responderá pelos crimes de homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Por se tratar de um acidente ocorrido durante o exercício da atividade profissional, a legislação prevê agravantes que podem levar a pena a chegar a até nove anos de prisão, além da suspensão ou perda do direito de dirigir.

