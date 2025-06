Fumacê passa pelo Núcleo Industrial nesta segunda-feira em Campo Grande

A circulação acontecerá das 16h às 22h e iniciará as atividades no cruzamento da Rua Ganso com a Rua Monte Aprazível. A ação é uma medida para combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como a Dengue, Zika e Chikungunya.

Vale lembrar, que conforme a recomendação das autoridades em saúde pública, os moradores precisam deixar as portas e janelas de suas casa abertas, para uma maior eficácia do inseticida.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, pois essas condições meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

Com o inseticida, os mosquitos adultos são atingidos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

A ação é realizada equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Confira o itinerário do fumacê:

