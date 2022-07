Motorista de guincho tenta remover veículo a força e arruma confusão dentro de empresa

Na tarde ensolarada desta quarta-feira (27), o motorista de um guincho discutiu e provocou uma briga envolvendo várias pessoas dentro de um centro automotivo, localizado entre as ruas 14 de Julho e Coronel Mário Pinto Peixoto, em Campo Grande.

De acordo com sargento da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o motorista do guincho chegou para remover um carro e não tinha os dados necessários do veículo, mas mesmo assim insistiu em remover o carro. Sem autorização do proprietário, o homem se exaltou e tentou guinchar o veículo forçadamente.

Conforme a autoridade policial disse, os dois envolvidos são autores e vítimas. Várias pessoas tentaram agredir o motorista e um dos donos da empresa quebrou o pé. O motorista do guincho será encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para prestar esclarecimentos.

Por fim, o sargento revelou que o motorista do guincho, de 38 anos, aparentemente apresentava cheiro de álcool. Além disso, o advogado da empresa confirmou que várias pessoas se envolveram na briga quando o motorista tentou retirar o carro a força de dentro da empresa.

Duas viaturas policiais e uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. O caso deve ser registrado como vias de fato.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf