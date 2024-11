Motorista de caminhão que atropelou motociclista e fugiu em MS é encontrado em São Paulo

Motorista de caminhão, de 49 anos, suspeito de atropelar uma motociclista, no dia 26 de outubro, em Ivinhema, distante 289 quilômetros de Campo Grande, e fugir logo após o ocorrido foi localizado pela Polícia Civil em São Paulo, onde também estava o veículo.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. A mulher conduzia uma Honda Biz, quando foi atingida na traseira pelo veículo de carga. Com base nas imagens, os investigadores localizaram o caminhão em Guarulhos (SP).

Com a colisão, a motocicleta ficou completamente destruída e a vítima gravemente ferida. Entretanto, a mulher não corre risco de morte. O homem foi ouvido, confessou os fatos, mas acabou liberado.

Ele responderá pelos crime de lesão corporal na direção de veículo automotor e deixar de prestar socorro à vítima. A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

