Agência de Marketing em MS já contribuiu com centenas de negócios em todo Brasil

A startup atua há anos no mercado, com atendimentos personalizados e estratégias que se convertem em lucros para os negócios

Hoje em dia, cerca de 91% dos consumidores realizam algum tipo de pesquisa e compra pela internet, segundo levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Pensando neste mercado que tem se tornado cada vez mais tendência, a Insid – Soluções Digitais atua com diversas estratégias de engajamento de négócios que atendem desde micros à grandes empresas em todo o Brasil. Com ideias inovadoras e serviços que incluem a criação de sites, lojas virtuais (e-commerce), portais corporativos e e-mail marketing.

A startup é sul-mato-grossense, gerida pelos sócios Fábio Sanches e Kleberson Guttierres, empresários que acumulam mais de 10 anos de experiência no mundo digital contribuindo para o crescimento das marcas. “A Insid foi criada para atender empresas e negócios de todos os tamanhos, com soluções personalizadas e estratégias que geram resultados reais aos nossos clientes. Acreditamos na inovação e na parceria como pilares para construir marcas de sucesso na era da tecnologia”, afirma Guttierres, um dos sócios-proprietários.

Com uma consultoria personalizada e humanizada a Insid trás soluções que se adequam às necessidades de cada negócio, podendo contribuir significativamente no lucro das empresas atendidas. Atualmente, milhares de negócios ou vendas são realizados por uma ferramenta que está em nosso aparelho de celular: o WhatsApp. “Além da criação de sistemas, de aplicativos de automação, e recursos da AI (Inteligência Artificial), produzimos sistemas para que a empresa possa gerir o WhatsApp da loja, por exemplo. Fazendo um atendimento mais direcionado, com rapidez e qualidade, são uns dos nossos principais focos”, reforça Sanches.

“E não é só um serviço de criar o sistema para o cliente, mas verificar e acompanhar se este sistema está de fato desenvolvendo para o crescimento da empresa, acompanhar se o site que foi criado, por exemplo, está trazendo resultados esperados para nosso cliente. Então nossa ideia, é desenvolver sistemas, mas principalmente dar o suporte e até treinamentos de equipes, caso for preciso. Toda ação tem como foco dar visibilidade para a marca atendida”, frisou o CEO da Insid.

Redes Sociais

A Insid acredita que os recursos das redes sociais são excelentes agentes impulsionadoras de engajamento. Por isso, trabalha com o planejamento estratégico, onde é feito a criação de conteúdo e gestão de campanhas para aumentar o engajamento e a visibilidade da marca. Outra ferramenta usada é o Tráfego Pago e Anúncios, com Campanhas no Google Ads, Facebook e Instagram Ads para atingir o público certo e maximizar os resultados.

Além da criação de logomarcas e elementos visuais que transmitem a essência e os valores da marca, com profissionalismo, originalidade e que conquiste a confiança do público. Para empresas e empreendedores que estão começando do zero, a equipe Insid, desenvolve nomes estratégicos para marcas, produtos e serviços, destacando-os no mercado e despertando a atenção do público-alvo. Outra aposta da startup é a criação de personagens e mascotes para marcas, elementos que dão vida às suas marcas, criando uma conexão emocional e duradoura com o público.

Outros serviços realizados pela Insid Soluções Digitais são:

• Auditoria de Branding: onde é feito análise completa da estratégia da marca, identificando pontos de melhoria do seu negócio.

• Criação de Slogans: são elaborados slogans criativos e memoráveis, que geram impacto imediato;

• Criação de cartão de visita;

• Criação de peças publicitárias que possam potencializar a campanha da marca;

• Design de crachás e uniformes;

• Design de materiais para Franchising;

• Criação de catálogos, revistas, cartazes e flyers;

• Banners e Outdoors:

• Templates para Redes Sociais;

• Design de efeitos para stories;

• Produção de vídeos e vinhetas;

• Criação de jingles e spots publicitários;

Suzi Jarde