Prazo para aderir ao Refis da Prefeitura de Campo Grande termina nesta sexta-feira

Os contribuintes com dívidas junto à Prefeitura de Campo Grande têm até a próxima sexta-feira (20) para aproveitar as condições especiais do Refis (Programa de Recuperação Fiscal). O programa, que tem o objetivo de oferecer condições para o contribuinte regularizar seus débitos fiscais, espera arrecadar R$ 40 milhões no período.

Até o momento, o município já arrecadou R$ 15 milhões em impostos atrasados, e a expectativa é dobrar esse montante nos próximos dias. O prazo foi estendido para coincidir com o pagamento do 13º salário e dos vencimentos de novembro, incentivando os contribuintes a quitarem suas dívidas. Ao renegociar a dívida, o contribuinte terá direito a um desconto de até 20% na parcela cheia do IPTU 2025 e, se mantiver os pagamentos em dia por quatro anos, o desconto chega a 30%.

A Prefeitura de Campo Grande fixou em 4,12% o percentual de reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2025, com base na inflação acumulada nos últimos 12 meses. O reajuste é linear e atinge todos os imóveis cadastrados na capital.

O vencimento do IPTU 2025 está marcado para o dia 31 de janeiro, e os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 20%. Haverá também a opção de parcelamento para aqueles que preferirem. A Secretaria de Finanças (Sefin) espera arrecadar cerca de R$ 600 milhões com o imposto.

