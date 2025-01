Homem morre em Campo Grande após engolir 100 caroços de seriguela

Na noite de quinta-feira (9), um homem de 28 anos, que possuía deficiência intelectual, morreu em Campo Grande após engolir 100 caroços de seriguela. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas teve complicações após o procedimento e não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem ficou constipado e começou a se sentir mal após consumir o fruto. Inicialmente, foi atendido na UPA Leblon, mas devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde foi submetido a uma cirurgia.

Durante o procedimento, a equipe médica retirou os 100 caroços que estavam no estômago do rapaz. Ele permaneceu internado até quarta-feira (8), quando recebeu alta.

Após parar de respirar, os familiares iniciaram manobras de reanimação e acionaram o Corpo de Bombeiros. No entanto, o homem faleceu minutos depois.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer e morte decorrente de fato atípico.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram