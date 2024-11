Motociclista morre após ser atropelada por caminhonete em Costa Rica

Veio a óbito ontem (08), em Costa Rica, a motociclista Isabelly Daynner, de 24 anos, atropelada por uma caminhonete que avançou a via preferencial.

A mulher estava a caminho do trabalho, quando o condutor de uma Chevrolet S10 avançou a via preferencial, sem repeitar a placa de pare e acabou atingindo a vítima.

Isabelly sofreu traumatismo craniano grave, além de ter um dos pés fraturados. A jovem chegou a ser socorrida ainda com vida e encaminhada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O condutor do veículo fugiu depois de cometer o acidente, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar.

