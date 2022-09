Motociclista morre após colidir contra caminhão de lixo na Capital

Um homem de 39 anos identificado como Marcello Mendes Aquino, morreu na madrugada desta sexta-feira (9) após colidir a motocicleta que conduzia contra um caminhão de lixo no bairro Vila Almeida, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 2h30, Marcello conduzia uma moto Honda Bros pela Avenida Ministro José Linhares quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu o cruzamento e acabou colidindo com o caminhão de recolhimento de lixo da empresa Solurb que seguia pela rua Yokohama.

Com o impacto do acidente o corpo de Marcello ficou estendido no asfalto, o Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas o motociclista já estava em óbito.

Policiais que estiveram no local constataram que a vítima não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e no momento do acidente trafegava sem capacete. O condutor do caminhão passou por teste do bafómetro que apontou resultado negativo.

De acordo com o Art. 309 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), além de gerar perigo, conduzir um veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação está sujeito a penas como detenção, de seis meses a um ano ou aplicação de multa.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: