Em meio a carga de abacaxi, Polícia apreende 350 quilos de droga

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (8), em uma zona rural de Laguna Carapã, quase 350 quilos de maconha escondidos embaixo de uma carga de abacaxi, que eram transportados em uma pick-up VW/Saveiro. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante.

Uma equipe policial realizava uma blitz, próximo a região da Ponta Kai. Em determinado momento, deram ordem de parada ao condutor de um veículo que passava. Durante a abordagem, o homem ficou nervoso, o que levantou suspeitas dos policiais.

Ao realizarem vistoria no veículo, foram encontradas 348 kg de entorpecente em meio a carga de abacaxi O motorista afirmou aos policiais que deixaria a Saveiro em um posto de combustível próximo a base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Dourados e que no local receberia a quantia de R$ 10 mil.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 770 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Laguna Carapã, juntamente com o autor.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook