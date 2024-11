Motociclista morre após bater em carreta na BR-163 em Campo Grande

No inicio desta tarde (09), um motociclista, ainda não identificado, morreu depois de colidir na traseira de uma carreta que estava parada na BR-163, região do bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo informações, o homem tentou fazer uma ultrapssagem pelo acostamento, quando a carreta, sem o semirreboque, deu problema e parou no acostamento.

A vítima tentou frear para evitar colisão, mas caiu com a moto e parou debaixo do veículo, sofrendo graves ferimentos.

Equipes de socorristas da CCR MS Via foram acionadas, mas o homem já estava morto no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também está no local e uma das pistas precisou ser interditada, causando lentidão no trânsito da rodovia.

