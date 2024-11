Mulher é internada em estado grave após perder o controle da direção e capotar o veículo várias vezes na BR-060

Na manhã de hoje (9), a condutora de um Chevrolet Prisma, identificada como Luzenir Aparecida de Lima, de 40 anos, perdeu o controle da direção e capotou o veículo várias vezes na BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

No veículo que seguia pelo trecho próximo ao Rio Paraíso estavam cinco pessoas, incluindo dois idosos, uma criança e a motorista.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

Testemunhas que passavam pela rodovia também ajudaram as vítimas até a chegada dos socorristas.

A motorista do veículo precisou ser entubada e foi transferida em estado grave para Campo Grande, com vaga zero. A mãe, uma idosa, também foi socorrida e encaminhada a um hospital, sem risco de morte.

Já as outras duas vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local e liberadas em seguida.

