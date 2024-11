Na tarde de ontem (08), uma sucuri de aproximadamente três metros alojada em um veículo Suzuki Grand Vitara, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros em Ladário.

Conforme informações o animal estava alojado no compartimento do motor, e ao se deparar com a cena, o proprietário acionou os bombeiros para que retirassem a cobra com os devidos cuidados e segurança.

A equipe de bombeiros foi até o local e após a captura, o animal foi solto nas águas do Rio Paraguai.

