Fumaça na pista causa acidente com três veículos na Avenida Guaicurus

Na tarde de ontem (02), um incêndio de na Avenida Guaicurus casou três acidentes após a fumaça encobrir a rua e dificultar a visão dos motoristas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sentido das universidades para o centro da cidade. Não há informações sobre feridos e nem o que motivou o fogo.

De acordo com informações essa região fica localizada nas proximidades do Posto Litro, e por isso é necessário atenção redobrada.

O caso segue sendo investigado.

