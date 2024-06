Mãe e filha são assaltadas no bairro Coronel Antonino

Uma mulher, de 28 anos, e a filha, de 10 anos, foram vítimas de assalto enquanto retornavam para a casa durante a noite dessa terça-feira (18), na rua Coronel Cristóvão Correia, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ela teve o celular roubado por um ladrão de moto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas seguiam pela via depois de sair do trabalho, por volta das 20h30. Elas foram abordadas pelo criminoso que mandou que entregasse o celular.

A vítima ainda relatou que o criminoso chegou a levantar a camiseta para mostrar uma suposta arma, afirmando que caso ela não entregasse o aparelho, iria dar um tiro nela. O ladrão ainda pediu o celular da criança, mas foi informado que a menina não possuía aparelho telefônico.

Após o assalto, ele tomou rumo em direção a rua Rio de Janeiro e possivelmente na direção para a Avenida Cônsul Assaf Trad.

A mulher explicou na delegacia que o suspeito estava em uma moto Honda 150, usando uma camiseta azul com gola e mangas da camiseta na cor vermelha, aparentando ser de time de futebol. O mesmo tem aproximadamente 1,60m, branco, usava um capacete escuro.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de plantão.