Motociclista é morto a tiros no Pioneiros, em Campo Grande

Na noite de ontem (14), o motociclista Júnior Ferreira de Souza, de 42 anos, foi morto a tiros no Pioneiros, em Campo Grande.

O homem pilotava uma Honda Fan, de cor preta e estava acompanhado de outra pessoa na garupa da motocicleta. O crime ocorreu depois de Júnior parar em um local afastado e levar dois tiros que acertaram o rosto e costas dele, efetuados pelo garupa.

Conforme informações, algumas pessoas que presenciaram a ação, relataram que o autor dos disparos fugiu em um carro Corolla branco, dirigido por outra pessoa.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o homem teve uma parada cardíaca e não resistiu.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

