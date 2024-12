Corpo de ex-superintendente da Cultura será sepultado na manhã deste sábado, na Capital

O corpo do ex-superintendente da Cultura e professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos, está sendo velado desde às 22h de ontem (13) na Paróquia UCDB, em Campo Grande. A missa de corpo presente está marcada para as 9h deste sábado (14), seguida do sepultamento às 10h.

Roberto foi brutalmente assassinado por um adolescente de 17 anos, na madrugada de sexta-feira, em sua própria residência, localizada na região da da Vila Nasser, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, a vítima chegou a lutar com o autor antes de ser morto.

O caso começou a ser desvendado após o Batalhão de Choque da Polícia Militar abordar um Jeep Renegade, pertencente ao professor, que estava transitando pela região sul da Capital. A abordagem foi feita na Rua da Divisão, no bairro Aero Rancho.

Durante a ação, o motorista do veículo confessou ter recebido o carro de outro jovem, com quem consumia bebidas alcoólicas. Ele relatou que esse rapaz teria admitido o assassinato, declarando que “se deu bem” ao roubar, além do automóvel, cartões de crédito e o notebook da vítima.

O autor do crime foi localizado escondido em uma casa no bairro Portal Caiobá e confessou a autoria do homicídio. Uma terceira pessoa, que teria participação no caso, ainda não foi localizada. Os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso está sendo investigado.

