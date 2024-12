Seis novas ambulâncias são entregues em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Ministério da Saúde, entregou nesta sexta-feira (12) seis novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em uma solenidade na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O evento marca um importante avanço no fortalecimento da saúde pública da capital, oferecendo mais agilidade e qualidade no atendimento pré-hospitalar à população. As novas viaturas foram adquiridas após um compromisso firmado em 2021 e representam uma renovação essencial para a frota do SAMU.

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes destacou o impacto significativo da chegada dos novos veículos para a cidade. “Quando assumi a gestão, o SAMU enfrentava sérias dificuldades, com ambulâncias desgastadas pelo tempo e sem capacidade adequada para atender a demanda da população. Hoje, estamos corrigindo esse cenário, garantindo que a população tenha um atendimento de qualidade, especialmente em momentos críticos”, afirmou a prefeita. Ela relembrou situações de emergência em que a falta de ambulâncias adequadas prejudicava o atendimento de pacientes, reforçando a importância do investimento.

Cada uma das ambulâncias, com um custo individual de R$ 289 mil, soma um investimento total de R$ 1,7 milhão. As viaturas foram adquiridas em compensação pela retirada de oito veículos antigos do SAMU, desgastados pelo uso contínuo. O processo de compra enfrentou atrasos devido à pandemia de Covid-19, que desacelerou a produção de veículos no país, mas agora as viaturas estão prontas para reforçar o atendimento de urgência na capital.

O evento contou com a presença dos profissionais do SAMU, homenageados pela senadora Tereza Cristina. “Essa entrega é muito gratificante, porque a gente sabe o que vocês fazem na hora que as pessoas mais precisam, na hora que as pessoas têm mais necessidade, vocês estão aí correndo o risco para poder atender aqueles que necessitam do serviço.”

A coordenadora do SAMU, Isabella Maria de Souza, ressaltou o impacto positivo das novas ambulâncias para o trabalho das equipes. “Esses veículos irão proporcionar mais conforto para os profissionais, que passam o dia inteiro na rua atendendo as ocorrências, além de oferecer mais segurança e comodidade para os pacientes em momentos de urgência”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, lembrou que “Campo Grande tem 14 ambulâncias rodando pela cidade, 4 delas são de suporte avançado para casos de maior gravidade e 10 viaturas de suporte básico incluindo um veículo 4×4 que atende o distrito de Anhanduí e o assentamento Três Corações”. Rosana destacou ainda que o SAMU conta com mais 2 motolâncias para o atendimento à população. Agora, a capital alcança 16 viaturas sendo que 10 foram alugadas pelo município pelo período de um ano. As viaturas de suporte básico são usadas para os casos em que não há risco de morte eminente. De acordo com o Ministério da Saúde, a frota de ambulâncias deve ser renovada a partir de 5 anos de fabricação.

“Estamos preparados para garantir que o atendimento de urgência seja rápido e eficiente em toda a cidade e áreas rurais, reforçando o compromisso da gestão com a saúde e o bem-estar da população”, destacou Rosana.

O SAMU de Campo Grande, criado há 20 anos, tem sido um serviço essencial na capital e em 11 municípios da região. O serviço atende cerca de 240 mil pessoas por ano. A população pode acionar o SAMU gratuitamente pelo telefone 192, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Com Prefeitura

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram