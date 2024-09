Motociclista é flagrado atirando em homem na Mata do Jacinto

Homem, de 37 anos, foi preso, na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, após ser flagrado por GCMs (Guardas Civis Metropolitanos) atirando contra um rapaz, de 28 anos.

Conforme Boletim de Ocorrência, os agentes passavam pelo cruzamento das ruas Alberto Araújo de Arruda e Jamil Basmage, quando flagraram o autor, em uma moto, atirando contra a vítima.

Ao ver os guardas, o homem fugiu, mas foi perseguido, alcançado e preso. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas. Ao ser consultado no sistema, foi descoberto que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.

Enquanto o registro policial era feito na delegacia, apareceu a vítima, alegando ter sido ele o alvo dos disparos. Entretanto, o motivo do ataque não foi divulgado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples na forma tentada.

