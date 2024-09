Homem é preso após dar “carteirada” e se passar por delegado em Campo Grande

Homem, de 36 anos, foi preso, nesta sexta-feira (20), em Campo Grande, após ser expedido um mandado de prisão em desfavor dele por utilizar apetrechos exclusivos para delegados da Polícia Civil.

A prisão aconteceu por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros). Conforme investigações, o autor se identificava como delegado e possuía distintivos e vestuários da corporação.

Durante buscas na residência dele, os apetrechos foram localizados e apreendidos. O homem responderá por crime previsto no Código Penal pelo uso indevido das marcas, logotipos ou símbolos de órgãos da administração pública.

