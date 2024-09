Ventania deixa rastro de destruição em Nova Andradina

A frente fria que passa por Mato Grosso do Sul trouxe ventania que causou destruição em diversos pontos de Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (20).

Imagens registradas por moradores da cidade mostram a queda de estrutura metálica, árvores e destelhamento de casas. Não há, até o momento, notícia de feridos.

No município de Anaurilândia, a chuva chegou acompanhada de granizo. Em um cenário diferente, em Taquarussu os moradores estão precisando enfrentar as chamas do incêndio que atinge pastagens da região.

A meteorologia em Mato Grosso do Sul registrou que a semana terminaria com previsão de chuva e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na metade sul e região oeste do Estado, conforme relatório do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande houve chuva rápida no início da tarde, mas não foi suficiente para dissipar a fumaça de queimadas que voltou a encobrir a cidade.

