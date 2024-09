Homem é preso pela PRF ao transportar droga com destino a Três Lagoas

A ação ocorreu durante uma fiscalização na BR-262, em Água clara, após os policiais abordarem o condutor de um Peugeot/408

Na tarde de ontem (17), a PRF ( Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem, não foi identificado, por tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante uma fiscalização na BR-262, em Água clara, após os policiais abordarem o condutor de um Peugeot/408. Durante a entrevista, o condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

O homem viajava com a esposa e a filha de 2 anos.

Após buscas no veículo, os policiais encontraram várias embalagens de skunk, com peso total de 39,8 kg. Ao ser questionado, o condutor confessou que fazia o transporte da droga de Campo Grande até Três Lagoas e que a esposa não sabia.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.

