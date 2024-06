Pai e filho são presos por matar homem em decorrência de uma dívida de cerveja

Na última quinta-feira (13), prende pai e filho, de 43 e 18 anos respectivamente, por matarem um homem de 38 anos na cidade de Juti. De acordo com a polícia, o motivo relatado para o assassinato, foi por uma dívida de duas caixas de cerveja, no valor de R$ 46,00 que a vítima tinha feito na conveniência do autor do crime.

Os dois homens foram até a cidade de Juti para cometer o crime. Ambos serão indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, permanecendo presos sujeitos a ordens da Justiça

Ainda não há identificação dos criminosos nem mais informações pela polícia.

