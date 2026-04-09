Funsat oferece mais de 1,1 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.111 vagas de emprego nesta quinta-feira (9) em Campo Grande. As oportunidades contemplam 111 funções diferentes e atendem candidatos com variados níveis de escolaridade, incluindo postos que não exigem experiência profissional.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 100 oportunidades, operador de caixa (98) e auxiliar de padeiro (71). Também há vagas para atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (58) e auxiliar operacional de logística (50).

O painel de vagas inclui ainda ajudante de carga e descarga de mercadoria (46), auxiliar de cozinha (42) e auxiliar nos serviços de alimentação (36). Para atendimento ao público, há oportunidades para atendente de padaria (32), estoquista (30) e repositor em supermercados (30).

Outras funções disponíveis são operador de telemarketing ativo (25), auxiliar de linha de produção (23), atendente de lanchonete (20), trabalhador de extração florestal (20) e garçom (10). Também há vagas para motorista de caminhão (11), padeiro (11), consultor de vendas (13) e pedreiro (13).

Do total de oportunidades, 711 vagas não exigem experiência, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar em uma nova área. Nesse perfil, destacam-se as funções de operador de caixa (96), auxiliar de limpeza (61), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de padeiro (71). Também aparecem repositor de mercadorias (58), auxiliar nos serviços de alimentação (35) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (21).

A Funsat também oferece 12 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (2), empacotador (2), motorista de caminhão (1), porteiro (1) e repositor de mercadorias (5).

Além disso, há vagas temporárias para garçom (10) e cozinheiro geral (1). A fundação alerta que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Também é possível acompanhar as vagas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que reúne informações atualizadas sobre oportunidades de emprego e serviços como solicitação de seguro-desemprego.

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